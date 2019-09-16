Месси восстановился после травмы и может сыграть с «Боруссией»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может выйти на поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд), сообщает официальный твиттер каталонцев.
32-летний аргентинец восстановился после мышечной травмы, из-за которой пока не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. Месси получил повреждение 5 августа, в первый день своей подготовки к сезону. Также готов сыграть в Германии и бразильский голкипер Нето.
Напомним, матч «Боруссия» – «Барселона» пройдет 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск). Также в группе F сыграют «Интер» и «Славия».
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай Бистрович, Эль-Кабир или Парфенов: кто стал главным героем 9-го тура «Советский спорт» – о трех самых главных героях 9-го тура РПЛ. 16.09.2019 14:30 Футбол Безъязычный Алексей Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Мясо разной степени сырости. Обзор турниров прошедшего уик-энда Стартовал «взрослый» сезон-2019/20. О турнирах с участием звезд женского катания мы уже рассказывали, теперь речь пойдет о других событиях минувших выходных. 16.09.2019 13:15 Фигурное катание Тигай Лев Евгений Ловчев: Карпин – лучшая кандидатура для «Спартака» в нынешних условиях Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Урала» и возможных перестановках в тренерском штабе. 16.09.2019 15:15 Футбол Сколько осталось Черчесову, Евро стал дороже и убийство фаната в Италии. Анонс свежего «ССФ» Во вторник, 17 сентября появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 16.09.2019 12:00 Футбол Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Вадим Шипачев: Счастлив набрать 600-е очко в КХЛ на родном череповецком льду Капитан московского «Динамо – о третьем поражении своей команды, 600-м очке в КХЛ и будущем череповецкого хоккея. 15.09.2019 13:30 Хоккей Кузютина Елена Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи «Вегас» и «Аризона» устроили для болельщиков настоящее шоу. 16.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван