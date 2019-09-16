Месси восстановился после травмы и может сыграть с «Боруссией» Аргентинец тренируется в общей группе.

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Форвард «Барселоны» Лионель Месси может выйти на поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией» (Дортмунд), сообщает официальный твиттер каталонцев.

32-летний аргентинец восстановился после мышечной травмы, из-за которой пока не провел в нынешнем сезоне ни одного матча. Месси получил повреждение 5 августа, в первый день своей подготовки к сезону. Также готов сыграть в Германии и бразильский голкипер Нето.

Напомним, матч «Боруссия» – «Барселона» пройдет 17 сентября на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало игры – 22:00 (мск). Также в группе F сыграют «Интер» и «Славия».