Рюдигер не сыграет против «Валенсии»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».
Футболист получил травму в матче пятого тура английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (5:2).
Также лондонцам не помогут защитник Эмерсон, полузащитник Н'Голо Канте и вингер Каллум Хадсон-Одои.
Матч «Челси» – «Валенсия» пройдет 17 сентября в Лондоне. Начало – в 22.00 по московскому времени.
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