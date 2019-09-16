Рюдигер не сыграет против «Валенсии» Четвертая потеря «синих».

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против «Валенсии».

Футболист получил травму в матче пятого тура английской премьер-лиги против «Вулверхэмптона» (5:2).

Также лондонцам не помогут защитник Эмерсон, полузащитник Н'Голо Канте и вингер Каллум Хадсон-Одои.

Матч «Челси» – «Валенсия» пройдет 17 сентября в Лондоне. Начало – в 22.00 по московскому времени.