Петр Нойштедтер: Советы Бердыева мне помогли получить тренерскую лицензию Экс-игрок сборной Казахстана Петр Нойштедтер, отец игрока сборной России Романа Нойштедтера, рассказал о влиянии на свою карьеру известного специалиста Курбана Бердыева.

Они вместе выступали за «Кайрат» в 1985 году.

– Я за ним не следил особо. Играли на разные позициях. К тому же я был 19-летним пацаном, мы нечасто пересекались. Курбан говорил мало, зато всегда по делу. Кстати, его советы мне помогли получить тренерскую лицензию.

Я проходил последний экзамен на тренерскую категорию А. У меня было задание – игра с двумя нападающими. И я вспомнил, как Бердыев подсказывал мне, как выходить из обороны. Он говорил, что после отбора я должен делать передачу на второе движение атакующих игроков. Первым движением он обманывает соперника, а вот на второе защитник должен реагировать. И тогда продвижение мяча будет эффективным. Я все это проговорил. Сразу после этого преподаватель остановил занятие и поставил зачет. В 19 лет я это запомнил и пронес через всю карьеру, – приводит слова Нойштедтера-старшего «БИЗНЕС Online».