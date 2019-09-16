«Вест Хэм» в меньшинстве сыграл вничью с «Астон Виллой» В последнем матче пятого тура английской премьер-лиги «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вест Хэмом» – 0:0.

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В составе лондонцев 62 минуты отыграл украинский хавбек Андрей Ярмоленко. На 67-й минуте с поля был удален защитник гостей Артур Масуаку.

«Вест Хэм» вместе с пятью командами набрал восемь очков после пяти туров.

У «Астон Виллы» четыре очка и 18-е место.