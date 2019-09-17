Кокорина и Мамаева выпустили из колонии Футболисты освобождены по УДО.

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев освобождены во вторник утром из колонии в Белгородской области, сообщает «Р-Спорт».

Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев покинули территорию колонии, молча сели во внедорожник и уехали.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года. 17 сентября решение суда должно вступить в силу. Четвертый фигурант дела футбольный тренер Александр Протасовицкий пока не получил УДО.