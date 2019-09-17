Люк Уилкшир: Есть один клуб, в котором я очень бы хотел быть, и это мое «Динамо»

- Это был мой первый год в качестве главного тренера, я действительно наслаждаюсь этим, а добиться успеха в первом же сезоне невероятно. В футболе никогда не знаешь куда приведет тебя путь, но, если бы появилась такая возможность, я бы с удовольствием вернулся. Есть один клуб, в котором я очень бы хотел быть, и это мое «Динамо», - цитирует Уилкшира «Евро-футбол».
Напомним, что «Вуллонгонг Вулвз» под руководством Уилкшира, набрав 51 очко в 22 встречах, занял первое место в турнирной таблице премьер-лиги Нового Южного Уэльса, а позже одержав три победы в плей-офф турнира, вышел в финальную стадию турнира, где в первом матче 21 сентября сыграет против клуба «Канберра Олимпик».
Добавим, что австралийский защитник выступал за «Динамо» в 2008-2014 и 2016-2017 годах.
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