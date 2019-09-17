Брат Кокорина: Сидеть в колонии было не сложно

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился эмоциями после выхода на свободу. Напомним, он покинул колонию по УДО вместе с форвардом питерского клуба, а также хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.
«Труднее всего мне было осознавать, что переживают близкие. Мама расстроилась, плакала постоянно, бабушка… Из-за этого я очень переживал. А именно сидеть в колонии мне не было сложно.
Если бы было судебное разбирательство честное, если бы потерпевшие пришли и сказали правду, было бы все по-другому.. Правды я там не увидел.
Какие выводы сделал? Молодым ребятам лучше не драться, а словами такие ситуации решать. Можно случайно так попасть – люди заезжают и на 8, и на 10 лет. Такие довольно неприятные сроки…
Что касается жизненных уроков, их я расскажу только маме. В планах, до Москвы доехать, отметиться у участкового – и все. Учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас 1-й курс будет. Еще в баню очень хочется. Еще… (немного смущается) было желание на машине на моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное – чтобы родственники не горевали сильно», – цитирует Кокорина-младшего «Московский комсомолец».