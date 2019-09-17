Брат Кокорина: Сидеть в колонии было не сложно Единственный, кто продолжает отбывать наказание, Александр Протасовицкий.

Кирилл Кокорин, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, поделился эмоциями после выхода на свободу. Напомним, он покинул колонию по УДО вместе с форвардом питерского клуба, а также хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Труднее всего мне было осознавать, что переживают близкие. Мама расстроилась, плакала постоянно, бабушка… Из-за этого я очень переживал. А именно сидеть в колонии мне не было сложно.

Если бы было судебное разбирательство честное, если бы потерпевшие пришли и сказали правду, было бы все по-другому.. Правды я там не увидел.

Какие выводы сделал? Молодым ребятам лучше не драться, а словами такие ситуации решать. Можно случайно так попасть – люди заезжают и на 8, и на 10 лет. Такие довольно неприятные сроки…

Что касается жизненных уроков, их я расскажу только маме. В планах, до Москвы доехать, отметиться у участкового – и все. Учиться. У меня академотпуск был. Я учусь на экономиста, получается, сейчас 1-й курс будет. Еще в баню очень хочется. Еще… (немного смущается) было желание на машине на моей прокатиться. Прогуляться по Москве. А главное – чтобы родственники не горевали сильно», – цитирует Кокорина-младшего «Московский комсомолец».