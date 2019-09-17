Светлана Кокорина: Я снова стала матерью, спасибо всем, кто был с нами все это время Мать нападающего Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в Instagram фотографию с сыновьями после их освобождения.

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«Я снова стала матерью!!! Что будет завтра? Не знаю! Сегодня я счастлива! Спасибо всем, кто был с нами все это время!» – подписала фотографию Светлана Кокорина.

Во вторник, 17 сентября, Кокорин, его брат Кирилл и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев были освобождены по УДО.

Напомним, 6 сентября Алексеевский суд Белгородской области принял решение о об освобождении Кокорина, его брата Кирилла и Мамаева по УДО.

Братья Кокорины и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Суд признал их виновными по статьям «хулиганство» и «побои» после драки в центре Москвы в октябре 2018 года.