«Манчестер Сити» потерял Стоунза перед матчем против «Шахтера» - Советский спорт
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17 сентября 2019 20:26ФутболГичунцев Артур

«Манчестер Сити» потерял Стоунза перед матчем против «Шахтера»

Встреча состоится завтра, 18 сентября и пройдет в Донецке.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз не поможет своей команде в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Как сообщил наставник «горожан» Хосеп Гвардиола, футболист получил мышечную травму на тренировке и выбыл на три недели.

Таким образом, англичанин стал вторым центральным защитником, которого потерял чемпион страны. Ранее в лазарет угодил француз Эмерик Лапорт. Он травмировал колено и выбыл на шесть месяцев.

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