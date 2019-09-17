«Манчестер Сити» потерял Стоунза перед матчем против «Шахтера» Встреча состоится завтра, 18 сентября и пройдет в Донецке.

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз не поможет своей команде в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера».

Как сообщил наставник «горожан» Хосеп Гвардиола, футболист получил мышечную травму на тренировке и выбыл на три недели.

Таким образом, англичанин стал вторым центральным защитником, которого потерял чемпион страны. Ранее в лазарет угодил француз Эмерик Лапорт. Он травмировал колено и выбыл на шесть месяцев.