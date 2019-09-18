«Ливерпуль» проиграл «Наполи», «Зальцбург» разгромил «Генк»

Футболисты «Наполи» нанесли поражение «Ливерпулю» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов – 2:0.

В составе итальянцев отличились Дрис Мертанес, забивший с пенальти на 82-й минуте, а также новичок команды Фернандо Льоренте. Он поразил ворота англичан в компенсированное время (90+2).

2 октября «Ливерпуль» примет в родных стенах «Зальцбург», а «Наполи» в тот же день сыграет в гостях с «Генком».

Добавим, что бельгийцы в параллельном матче проиграли «Зальцбургу» со счетом 2:6.