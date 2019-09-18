Михаил Иваньков: Мы показали слабую игру, должны были побеждать «Байер» Защитник молодежной команды «Локомотива» Михаил Иваньков поделился впечатлениями от матча с «Байером» (2:2) в первом туре Юношеской Лиги УЕФА.

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- Первый матч, мешала нервозность. Плюс получили необязательный пенальти. Но в перерыве в раздевалке тренер объяснил, что и как делать. Команда собралась.

- Ты в очередной раз забил после подключения к атаке на стандарте. Эмоции после гола здесь отличаются от молодежной лиги?

- Конечно, такой турнир! Очень рад забить. Но мы показали слабую игру. Должны были побеждать, - приводит слова защитника пресс-служба железнодорожников.

Напомним, что «Локомотив» по ходу матча уступал немецкой команде в два мяча, однако в концовке встречи благодаря голам Карева и Иванькова сравнял счет.

Добавим, что в следующем туре «Локомотив» 1 октября на своем поле сыграет против «Атлетико».