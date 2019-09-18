Олег Корнаухов: «Локомотиву» будет очень непросто, но шанс выйти из группы есть Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился мнением о шансах «Локомотива» на групповом этапе Лиге Чемпионов.

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- «Локомотиву» будет очень непросто, но, повторюсь, шанс есть. На то это и Лига Чемпионов. У каждого будет шанс, которым можно воспользоваться. Воспользуются или нет, это уже другой вопрос. Но надо быть готовым к этим играм: технически, ментально, разобрать какие-то нюансы, сильные, слабые стороны. Шансы есть, но понятно, что не такие, как у «Атлетико» или «Ювентуса», - цитирует Корнаухова официальный сайт РПЛ.

Добавим, что встреча состоится сегодня в Германии и начнется в 22.00 по московскому времени.