Евгений Бушманов: У «Локомотива» мало шансов попасть в плей-офф Лиги чемпионов

- В Лигу Европы шанс есть попасть, в плей-офф Лиги чемпионов - шансов очень мало. Хотя, надо выходить в каждом матче и показывать максимум возможностей, - цитирует Бушманова официальный сайт РПЛ.
Добавим, что встреча состоится сегодня в Германии и начнется в 22.00 по московскому времени.
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