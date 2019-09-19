Маурицио Сарри: Было ощущение, что игра в наших руках - Советский спорт
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19 сентября 2019 11:22ФутболЛипкин Антон

Маурицио Сарри: Было ощущение, что игра в наших руках

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри подвел итоги матча с «Атлетико» (2:2) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Думаю, мы играли здорово, – приводит слова Сарри официальный сайт УЕФА. – Но у нас осталась досада, потому что было ощущение, что игра в наших руках. Нам нужно более внимательно и сосредоточенно подходить к стандартным положениям. Поработаем над этим.

Решил включить в стартовый состав (Хуана) Куадрадо, потому что ожидал открытой игры, а он со своей скоростью может использовать свободное пространство. Мне кажется, мы хорошо сработали, и я увидел то, что мы отрабатываем на тренировках».

Напомним, по ходу игры «Ювентус» вел со счетом 2:0 после голов колумбийца Хуана Куадрадо и француза Блеза Матюиди, однако не смог удержать преимущество, пропустив два гола в последние 20 минут матча.

Во втором туре 1 октября «Ювентус» сыграет дома с «Байером».

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