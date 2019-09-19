Хамес Родригес: Не стоит драматизировать поражение от «ПСЖ» «Реал» крупно проиграл «ПСЖ» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес высказался о поражении от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

«Не стоит драматизировать ситуацию, – приводит слова 28-летнего колумбийца официальный сайт УЕФА. – У нас был неудачный день, но каждый извлечет уроки из него».

Напомним, дубль в составе «ПСЖ» оформил аргентинец Анхель Ди Мария, ранее выступавший за «Реал». Еще один гол на счету бельгийца Тома Менье.

Отметим, что гости не нанесли ни одного удара в створ ворот бывшего голкипера команды Кейлора Наваса.

Во втором туре 1 октября «Реал» примет «Брюгге» на «Сантьяго Бернабеу».