Хамес Родригес: Не стоит драматизировать поражение от «ПСЖ»

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес высказался о поражении от «Пари Сен-Жермен» (0:3) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.
«Не стоит драматизировать ситуацию, – приводит слова 28-летнего колумбийца официальный сайт УЕФА. – У нас был неудачный день, но каждый извлечет уроки из него».
Напомним, дубль в составе «ПСЖ» оформил аргентинец Анхель Ди Мария, ранее выступавший за «Реал». Еще один гол на счету бельгийца Тома Менье.
Отметим, что гости не нанесли ни одного удара в створ ворот бывшего голкипера команды Кейлора Наваса.
Во втором туре 1 октября «Реал» примет «Брюгге» на «Сантьяго Бернабеу».
Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий «Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий Экс-жена Тимощука: Толик хотел упечь дочерей в школу для умственно отсталых Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука поделилась подробностями своего бракоразводного процесса, в сравнении с которым разборки Дениса и Дарьи Глушаковой и другие семейные скандалы из мира нашего футбола покажутся цветочками. 18.09.2019 11:49 Футбол Терещенков Петр Наши в огне: Гусев и Панарин забили первые голы, Овечкин отдал два паса «Советский спорт» рассказывает о предсезонных матчах в НХЛ. 19.09.2019 09:24 Хоккей Костяев Иван Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий Лайне будет бастовать в СКА? Обозреватель «Советского спорта» – о свободных агентах в НХЛ. 18.09.2019 17:48 Хоккей Славин Виталий Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий Кирилл Капризов: Кепки не считал, потом это сделаю После победы ЦСКА над «Локомотивом» на вопросы журналистов ответил форвард армейцев Кирилл Капризов, оформивший хет-трик. 16.09.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав