Нико Ковач: Могли забить на пару голов больше «Бавария» крупно победила «Црвену Звезду» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач оценил игру команды в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:0) на «Альянц Арене» в Мюнхене.

«Мы можем быть очень довольны, – приводит слова хорвата официальный сайт клуба. – Хорошо, что мы создали столько опасных моментов – мы вполне могли забить на пару голов больше. Но футболисты «Црвены Звезды» оборонялись очень самоотверженно и постоянно располагались глубоко. Теперь мы должны восстановить силы и через 72 часа снова показать хорошую игру в матче с «Кельном».

Напомним, голы в ворота сербов забили Кингсли Коман, Роберт Левандовски и Томас Мюллер.

Во втором туре 1 октября «Бавария» сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».