Олег Корнаухов: Прошлогодний успех изменил к отношение к Чалову со стороны соперников В текущем сезоне российский футболист провел 9 матчей, забил 3 гола и отдал 2 голевых передачи.

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Бывший защитник московского ЦСКА Олег Корнаухов объяснил, с чем связан спад в игре нападающего армейцев Федора Чалова.

«Прошлогодний успех изменил к нему отношение со стороны соперников. Они стали гораздо пристальнее следить за ним. Такие ситуации случаются: форвард может не забивать пару игр, но потом отметиться голом и положить конец подобным разговорам. При этом стоит отметить, что Чалов взрослеет и продолжает набираться опыта», – цитирует Корнаухова RT.