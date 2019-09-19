«Спартак» вырвал победу у «Уфы» благодаря голу Оганесяна Встреча основных команд пройдет 20 сентября.

В 10-м туре молодежного первенства России московский «Спартак» добыл три очка, обыграв в гостях «Уфу» (2:1).

В составе хозяев отличился Альберт Гильманшин. Он открыл счет на 33-й минуте. «Спартак» восстановил равновесие благодаря голу Руслана Литвинова, а Степан Оганесян помог красно-белым вырвать победу на последней минуте.

«Спартак», набрав 13 очков, вышел на 10-е место в таблице. «Уфа» по-прежнему занимает последнюю строчку. В ее активе два очка.

Молодежное первенство

10-й тур

Уфа (Уфа) – Спартак (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Гильманшин, 33; 1:1 – Литвинов, 34; 1:2 – Оганесян, 90.