Анастасия Павлюченкова: Довольна, что взяла реванш у Бертенс за поражение на US Open Российская теннисистка вышла в третий круг турнира в Осаке.

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41-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над Кики Бертенс из Голландии (6:1, 7:5) в матче второго круга турнира WTA Toray Pan Pacific Open в Осаке.

«Мы приятно встретиться с таким игроком, – приводит слова 28-летней российской теннисистки официальный сайт WTA. – Мы играли на US Open, и тогда она победила. Довольна, что удалось взять реванш.

Разница между этими матчами в том, что я использовала свои шансы. В Нью-Йорке я вела со счетом 5:2 и подавала на сет, но не взяла его. В этот раз я собранно провела все розыгрыши».

Следующей соперницей Павлюченковой станет 83-я ракетка мира Мисаки Дои из Японии, обыгравшая Донну Векич из Хорватии (7:6 (7:5), 6:3).