Хиддинк оставил пост главного тренера олимпийской сборной Китая Ранее специалист тренировал команду России.

Голландец Гус Хиддинк покинул должность олимпийской сборной Китая, о чем сообщила Футбольная ассоциация страны.

Отмечается, что его место займет наставник женской команды Хао Вэй. Он должен вывести команду на ОИ-2020 в Токио.

Напомним, Хиддинк возглавил сборную осенью 2018 года и помог команде выйти на молодежный чемпионат Азии.