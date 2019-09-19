«Тамбову» запретили регистрировать новичков Палаты РФС по разрешению споров наложила на «Тамбов» запрет на регистрацию новичков.

Клуб премьер-лиги попал под санкции из-за долгов перед полузащитником Вагизом Галиулиным, выступающем на правах аренды за нижнекамский «Нефтехимик». «Тамбов» задолжал футболисту проценты за задержку выплаты премий.

При этом палата прекратила дело по заявлению вратаря Олега Смирнова по отношению к тому же клубу.