«Тамбову» запретили регистрировать новичков

Клуб премьер-лиги попал под санкции из-за долгов перед полузащитником Вагизом Галиулиным, выступающем на правах аренды за нижнекамский «Нефтехимик». «Тамбов» задолжал футболисту проценты за задержку выплаты премий.
При этом палата прекратила дело по заявлению вратаря Олега Смирнова по отношению к тому же клубу.
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