Экс-игрок сборной Англии дисквалифицирован на 32 недели за расизм Участник двух чемпионатов мира Питер Бирдсли серьезно наказан.

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Он оскорбил как минимум троих футболистов молодежной команды «Ньюкасла» по расовому и национальному признаку.

Клуб уволил Бирдсли еще в январе 2019 года. Сегодня свое решение по этому делу вынесла Английская футбольная ассоциация. Специалист дисквалифицирован на 32 недели.

Бирдсли известен по выступлениям за «Ньюкасл», «Ливерпуль», «Эвертон» и сборную Англии.

После завершения игровой карьеры он работал ассистентом в сборной Англии и различных командах «Ньюкасла».