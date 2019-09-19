«Краснодар» пропустил в шестом матче подряд Гол полузащитника «Базеля» Кевина Буа продлил неудачную серию обороны «Краснодара».

«Быки» пропускают в шестой встрече подряд. В последний раз они оставили ворота «сухими» 17 августа в матче российской премьер-лиги против «Тамбова». Далее «Краснодар» встречался с «Олимпиакосом» (0:4), «Локомотивом» (1:1), «Олимпиакосом» (1:2), «Уралом» (4:2) и «Крыльями Советов» (4:2).

Девять мячей в этих играх пропустил Матвей Сафонов, два – Станислав Крицюк.