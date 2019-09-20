«Тамбов» и «Ростов» сыграли вничью в молодежном первенстве В матче молодежного первенства России «Тамбов» на своем поле принимал «Ростов».

Новости СМИ2 Итоговый счет встречи – 1:1. На гол Дмитрия Меренчукова на 44-й минуте гости ответили точным ударом Гочи Гогричиани на 62-й. «Ростов» занимает шестое место, «Тамбов» – седьмой.