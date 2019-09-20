Каррагер обвинил Суареса в упущенном чемпионстве в 2014 году - Советский спорт
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20 сентября 2019 20:45ФутболКоноплев Александр

Каррагер обвинил Суареса в упущенном чемпионстве в 2014 году

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что мерсисайдцы упустили чемпионский титул в сезоне-2013/14 из-за поступка Луиса Суареса.

В апреле 2013 года в матче с «Челси» форвард укусил защитника лондонцев Бранислава Ивановича, получив дисквалификацию на первые пять туров следующего чемпионата.

– Суарес был отстранен на пять игр. И это стоило чемпионства. Луис был лучшим на чужой половине поля. В матчах без Суареса «Ливерпуль» потерял пять очков. Если бы он играл, то результаты были другими, – приводит слова Каррагера Sky.

В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» занял второе место, уступив «Манчестер Сити» два очка. Суарес с 31 мячом стал лучшим бомбардиром того розыгрыша английской премьер-лиги.

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