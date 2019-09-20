«Ахмат» обыграл «Крылья» в матче молодежного первенства

Два мяча в этой встрече забил полузащитник грозненцев Магомед-Эми Хакиев.
Молодежка «Крыльев» занимает четвертое место, «Ахмат» – десятый.
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