«Ахмат» обыграл «Крылья» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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20 сентября 2019 20:48ФутболКоноплев Александр

«Ахмат» обыграл «Крылья» в матче молодежного первенства

В матче десятого тура молодежного первенства России «Ахмат» на своем поле нанес поражение «Крыльям Советов» – 3:1.

Два мяча в этой встрече забил полузащитник грозненцев Магомед-Эми Хакиев.

Молодежка «Крыльев» занимает четвертое место, «Ахмат» – десятый.

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