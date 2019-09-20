«Ахмат» обыграл «Крылья» в матче молодежного первенства В матче десятого тура молодежного первенства России «Ахмат» на своем поле нанес поражение «Крыльям Советов» – 3:1.

Загрузка... Два мяча в этой встрече забил полузащитник грозненцев Магомед-Эми Хакиев. Молодежка «Крыльев» занимает четвертое место, «Ахмат» – десятый.