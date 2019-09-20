Хавбек «Уфы»: В «Спартаке» работают люди, которых я не очень люблю Полузащитник «Уфы» Данила Емельянов после победы над «Спартаком» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России объяснил, почему у клубов премьер-лиги особый настрой на красно-белых.

– От победы над «Спартаком» немного больше эмоций, чем от победы над «Зенитом», потому что москвичи – народная команда. «Спартак» есть «Спартак», это серьезный раздражитель. Неважно, в какой они форме. Мы выходим в два раза злее, чем на обычную команду.

– А с чем связана это злость именно на «Спартак»?

– Так сложилось. Там работают такие люди, которые раздражают некоторых, в том числе и меня. Я не очень их люблю, поэтому для меня важно обыграть такую команду, как «Спартак».

– А кого вы конкретно не любите в «Спартаке»?

– Я не буду говорить, есть некоторые люди, – приводит слова Емельянова «Спорт день за днем».