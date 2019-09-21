«Урал» минувшим летом не интересовался Селиховым и Джанаевым Тренер вратарей «Урала» Андрей Шпилев опроверг информацию, что в минувшее трансферное окно клуб мог подписать Александра Селихова или Сослана Джанаева.

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– Мы просматриваем всех вратарей премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ. Следим за кем-то из Европы. Например, у меня есть данные по ребятам, чьи родители эмигрировали в Германию. Сейчас дети подрастают. Им по 15-16 лет. Я слежу за ними по мере возможности. То есть работа ведется постоянно.

Но время от времени в СМИ появляются какие-то сообщения. Это нормы жизни профессионального футбола. Есть агенты, есть заинтересованные люди, которые вбрасывают различную информацию. Я уважительно отношусь к Джанаеву и Селихову. Но возможность их подписания мы не рассматривали, это были лишь слухи. Ни наш селекционный отдел, ни руководители клуба ко мне по этим игрокам не обращались, – приводит слова Шпилева «БИЗНЕС Online».