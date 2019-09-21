Хачанов подарил Дзюбе теннисную ракетку - Советский спорт
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21 сентября 2019 01:30ФутболКоноплев Александр

Хачанов подарил Дзюбе теннисную ракетку

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем инстаграме фотографии с теннисистом Кареном Хачановым.

19 сентября Хачанов завершил борьбу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.

Дзюба подарил теннисисту футболку «Зенита», получив взамен ракетку.

«Приятно было познакомиться, Карен. Удачи и побольше побед тебе», – написал футболист.

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Приятно было познакомиться @karenkhachanov !удачи и побольше побед тебе 🔝👊💪

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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