Хачанов подарил Дзюбе теннисную ракетку

19 сентября Хачанов завершил борьбу на турнире ATP в Санкт-Петербурге.
Дзюба подарил теннисисту футболку «Зенита», получив взамен ракетку.
«Приятно было познакомиться, Карен. Удачи и побольше побед тебе», – написал футболист.
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