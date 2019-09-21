«Ливерпулю» придется заплатит «Фулхэму» 10 миллионов фунтов за переход Эллиотта «Фулхэм» уверен, что «Ливерпуль» будет вынужден заплатить 10 миллионов фунтов за правого вингера Харви Эллиотта.

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Как сообщает Football Insider, «Фулхэм» полагает, что они получит рекордный компенсационный пакет, подготовив досье для того, чтобы убедить трибунал, почему они должны получить такую огромную выплату за молодого игрока, которого считают будущей звездой.

Напомним, что 16-летний вингер «Фулхэма» достиг соглашения с мерсисайдцами 28 июля. Учитывая возраст Эллиотта, он не сможет подписать профессиональный контракт с «Ливерпулем» до своего 17-летия (4 апреля 2020 года).

Добавим, что за основную команду «Фулхэма» Эллиотт дебютировал в сентябре 2018 года в матче 3-го раунда Кубка лиги против «Миллуола» в возрасте 15 лет и 174 дней, став самым молодым игроком в истории «Фулхэма» и в истории Кубка лиги.

Также Эллиотт стал самым молодым дебютантом в истории английской премьер-лиги, выйдя на поле против «Вулверхэмптона» в возрасте 16 лет и 30 дней.