«Зенит» упустил победу над «Рубином» в матче молодежного первенства - Советский спорт
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21 сентября 2019 13:33Футбол

«Зенит» упустил победу над «Рубином» в матче молодежного первенства

Футболисты «Зенита» сыграли вничью с «Рубином» в домашнем матче 100-го тура молодежного первенства.

Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР - Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе питерской команды голом отметился Максим Бачинский (15-я минута). У казанского клуба отличился Джоси Дзауров (86).

После этой игры «Зенит» набрал 20 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства. «Рубин» с 11 очками расположился на 12-м месте.

Встреча основных команд состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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