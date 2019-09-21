«Зенит» упустил победу над «Рубином» в матче молодежного первенства

Встреча прошла на стадионе «Смена СДЮШОР - Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге и завершилась ничьей со счетом 1:1. В составе питерской команды голом отметился Максим Бачинский (15-я минута). У казанского клуба отличился Джоси Дзауров (86).
После этой игры «Зенит» набрал 20 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице первенства. «Рубин» с 11 очками расположился на 12-м месте.
Встреча основных команд состоится сегодня на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
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