«Динамо» разгромило «Сочи» в матче молодежного первенства

В составе московской команды голами отметились Владислав Галкин (17-я минута), Алексей Усанов (46) и Максим Данилин (56).
После этой игры «Динамо» набрало 22 очка и вышло в лидеры турнирной таблицы первенства, опережая на два балла идущий вторым «Зенит». «Сочи», имея в активе шесть очков, расположился на 14-м месте.
Добавим, что встреча основных команд состоится в ближайшее воскресенье в Москве и начнется в 14:00 мск.
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