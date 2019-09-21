«Динамо» разгромило «Сочи» в матче молодежного первенства Футболисты «Динамо» переиграли «Сочи» в домашнем матче 10-го тура молодежного первенства со счетом 3:0.

В составе московской команды голами отметились Владислав Галкин (17-я минута), Алексей Усанов (46) и Максим Данилин (56).

После этой игры «Динамо» набрало 22 очка и вышло в лидеры турнирной таблицы первенства, опережая на два балла идущий вторым «Зенит». «Сочи», имея в активе шесть очков, расположился на 14-м месте.

Добавим, что встреча основных команд состоится в ближайшее воскресенье в Москве и начнется в 14:00 мск.