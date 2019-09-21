«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче молодежного первенства России Футболисты «Локомотива» переиграли «Оренбург» в выездном матче 10-го тура молодежного первенства со счетом 2:1.

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В составе московского клуба голами отметились Даниил Черняков (17-я минута, пен.) и Максим Турищев (73). У оренбургского клуба отличился Евгений Болотов (83).

Отметим, что на 76-й минуте встречи красную карточку получил защитник железнодорожников Александр Мухин.

После этой игры «Локомотив» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице первенства. «Оренбург» с четырьмя очками расположился на 15-м месте.

Добавим, что матч основных команд состоится в ближайшее воскресенье на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 11:30 по московскому времени.