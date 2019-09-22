Нико Ковач: Семь голов за неделю - на это можно опираться в дальнейшем Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал крупную победу команды в домашнем матче 5-го тура чемпионата Германии с «Кельном» (4:0).

- Мы показали хорошую игру и это особенно здорово в виду того, что у нас было всего 72 часа на восстановление. «Кельн» играл хорошо, нам было непросто находить решения в атаке.

Во втором тайме мы играли лучше и создали хорошие моменты. Мы могли забить на пару голов больше. Семь голов за неделю - на это можно опираться в дальнейшем, - цитирует Ковача пресс-служба «Баварии».

Напомним, что у «Баварии» дублем в этой встрече отметился Роберт Левандовски, также голами отличились Филиппе Коутиньо и Иван Перишич. После этой победы мюнхенская команда расположилась на второй строчке в турнирной таблице бундеслиги. В следующем туре подопечные Ковача на выезде сыграют против «Падерборна».

Добавим, что в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» на свое поле разгромила «Црвену Звезду» со счетом 3:0.