«Арсенал» одержал победу над «Уралом» в матче молодежного первенства России Встреча основных команд состоится сегодня, 22 сентября и стартует в 16.30 мск.

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В матче молодежного первенства России тульский «Арсенал» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:0.

В составе победителей дубль оформил Даниил Хлусевич, забивший на 65-й и 82-й минутах.

Гости доигрывали встречу в меньшинстве – в концовке поединка был удален Ян Чижов.

Таким образом, тульский клуб вышел на 6-е место в таблице. В активе команды 17 очков. «Урал» – на 9-й позиции (14 баллов).