ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» в молодежном первенстве Встреча прошла на домашней арене красно-синих.

Загрузка...

В 10-м туре молодежного первенства России футболисты московский ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 1:4.

В составе «быков» дубль оформил Артур Самарциев. Еще один гол забил Шамиль Мавлянов, а четвертый мяч в ворота армейцев отправил футболист красно-синих Никита Абрамушкин. Единственный гол ЦСКА на счету Кирилла Шехова.

Таким образом, «Краснодар» набрал 13 очков и вышел на 12-е место в таблице. В активе армейцев – 18 баллов и 4-я позиция.

Молодежное первенство

10-й тур

ЦСКА – «Краснодар» – 1:4 (1:2)

Голы: Шехов, 34 – Самарциев (пенальти), 25; Самарциев, 41; Абрамушкин (автогол), 47; Мавлянов, 68.