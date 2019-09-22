ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Краснодара» в молодежном первенстве

В 10-м туре молодежного первенства России футболисты московский ЦСКА проиграл «Краснодару» со счетом 1:4.
В составе «быков» дубль оформил Артур Самарциев. Еще один гол забил Шамиль Мавлянов, а четвертый мяч в ворота армейцев отправил футболист красно-синих Никита Абрамушкин. Единственный гол ЦСКА на счету Кирилла Шехова.
Таким образом, «Краснодар» набрал 13 очков и вышел на 12-е место в таблице. В активе армейцев – 18 баллов и 4-я позиция.
Молодежное первенство
10-й тур
ЦСКА – «Краснодар» – 1:4 (1:2)
Голы: Шехов, 34 – Самарциев (пенальти), 25; Самарциев, 41; Абрамушкин (автогол), 47; Мавлянов, 68.
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