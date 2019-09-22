Президент «Оренбурга»: С «Локомотивом» стоило сыграть агрессивнее - Советский спорт
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22 сентября 2019 15:14ФутболГичунцев Артур

Президент «Оренбурга»: С «Локомотивом» стоило сыграть агрессивнее

Функционер недоволен работой тренерского штаба.

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказался после матча с московским «Локомотивом» (2:3) в 10-м туре РПЛ.

«Нам немножко не хватило везения. Стоило сыграть агрессивнее, учитывая то, что «Локомотив» провел матч в Лиге чемпионов. По первому тайму могу сказать, что нужно было больше играть низом, двигаться поактивнее», – цитирует функционера ТАСС.

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