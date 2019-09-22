Президент «Оренбурга»: С «Локомотивом» стоило сыграть агрессивнее

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев высказался после матча с московским «Локомотивом» (2:3) в 10-м туре РПЛ.
«Нам немножко не хватило везения. Стоило сыграть агрессивнее, учитывая то, что «Локомотив» провел матч в Лиге чемпионов. По первому тайму могу сказать, что нужно было больше играть низом, двигаться поактивнее», – цитирует функционера ТАСС.
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