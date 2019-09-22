ЦСКА – «Краснодар». Чалов обогнал Красича по голам за армейцев (видео) - Советский спорт
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22 сентября 2019 19:42ФутболКоноплев Александр

ЦСКА – «Краснодар». Чалов обогнал Красича по голам за армейцев (видео)

ЦСКА – «Краснодар» – 2:0.

В матче десятого тура российской премьер-лиге ЦСКА – «Краснодар» забит второй мяч.

На 37-й минуте отличился форвард хозяев Федор Чалов.

Это его четвертый гол в сезоне, 31-й в чемпионатах России и 34-й в составе ЦСКА. По этому показателю россиянин обогнал Милоша Красича (33 гола за армейцев).

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