ЦСКА – «Краснодар». Чалов обогнал Красича по голам за армейцев (видео) ЦСКА – «Краснодар» – 2:0.

В матче десятого тура российской премьер-лиге ЦСКА – «Краснодар» забит второй мяч.

На 37-й минуте отличился форвард хозяев Федор Чалов.

Это его четвертый гол в сезоне, 31-й в чемпионатах России и 34-й в составе ЦСКА. По этому показателю россиянин обогнал Милоша Красича (33 гола за армейцев).