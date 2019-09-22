Сергей Матвеев: Вторым таймом очень довольны

Номинальный главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал выездное поражение (2:3) от ЦСКА в матче 10-го тура РПЛ.
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– Вы видели, что получились два разных тайма, – отметил Матвеев. – Мы плохо начали игру, мяч у нас совсем не держался. В перерыве внесли коррективы, сделали две замены. Удалось изменить ход игры, забить два мяча и, наверное, мы могли сравнять счет. Вторым таймом очень довольны. Если у нас так будет получаться игра, то, думаю, нас ждет много хорошего впереди.
– В матче с ЦСКА после долгой паузы из-за травмы впервые в составе вашей команды появился полузащитник Кайо. Как оцените его игру? – Для дебюта он сыграл неплохо. Конечно, он делал ошибки, но вся команда в первом тайме выглядела плохо, и Кайо – в том числе. Но если говорить о его дебюте за «Краснодар» в целом, наверное, его можно назвать неплохим.
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