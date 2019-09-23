Защитник «Атырау» попал в ДТП Защитник «Атырау» Даурен Мажитов получил тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии, сообщает KazFootball.

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У 23-летнего спортсмена – множественные переломы и серьезно поврежден позвоночник. Состояние Мажитова оценивается как крайне тяжелое. С большой вероятностью ему придется завершить игровую карьеру.

В нынешнем сезоне на счету Мажитова один гол в 18 матчах чемпионата Казахстана.