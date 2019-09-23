Алексей Петрушин: В «Динамо» и «Спартаке» бессистемно берут футболистов Ветеран хвалит Гинера.

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Чемпион СССР 1976 года Алексей Петрушин раскритиковал трансферную работу «Спартака» и «Динамо». Специалист считает, что этим клубам нужно брать пример с ЦСКА.

– На мой взгляд, судя по качеству игры «Динамо», внутри коллектива – кризис. Готовились к сезону одни футболисты, а играют другие – которые пришли перед самым началом сезона и даже уже во время чемпионата. Некоторые просто не готовы к сезону. Но, как всегда, виноват тренер.

Сейчас говорят, о смене тренера: то ли Бердыев придет в «Динамо», то ли Каррера... Не хочу комментировать, но вопрос, думаю, гораздо глубже. Это системная ошибка. То же самое сейчас в «Спартаке». В частности, бессистемно берут футболистов, набирают, как говорится, чтобы освоить деньги. А кого, зачем! Единственный президент, который в этом смысле ведет правильную политику и может дать фору любому в премьер-лиге – это Гинер. Вот в ЦСКА – точечная селекция, угадывают на 80 % с футболистами… А в «Динамо» и в «Спартаке», кажется, берут просто для количества, а потом удивляются: кого взяли! – приводят слова Петрушина «Аргументы недели».