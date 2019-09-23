Ари: Мамаеву сейчас важно делать то, что он и должен – играть в футбол

Форвард «Краснодара» Ари высказался о положении российского полузащитника Павла Мамаева, который выступал за «быков» с 2014 года, а на прошлой неделе покинул клуб, разорвав соглашение по решению руководства.
«Я очень счастлив, что он вышел на свободу. Ему сейчас важно делать то, что он и должен – играть в футбол. Я желаю ему удачи, где бы он ни играл: в «Краснодаре» или в других командах. Я всегда буду его поддерживать. Но больше не хочу говорить на эту тему», – цитирует бразильца «РБ-Спорт».
По слухам, 31-летний Мамаев станет игроком московского «Динамо».
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