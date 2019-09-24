Верратти и Мбаппе убедили Неймара остаться в «ПСЖ» Бразилец хотел вернуться в «Барселону».

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Хавбек «ПСЖ» Марко Верратти, а также форвард столичного клуба Килиан Мбаппе помогли руководству сохранить в команде нападающего Неймара, который получил предложения от мадридского «Реала» и «Ювентуса». Об этом сообщает Le Parisien.

Согласно источнику, оба футболиста провели встречу с форвардом и попросили его остаться.

По слухам, 27-летний нападающий рассчитывал на возвращение в «Барселону», но его трансфер не состоялся из-за высоких требований «ПСЖ». Клуб просил за игрока 300 млн евро.

Ранее сообщалось, что фанаты французского клуба потребовали избавиться от игрока.