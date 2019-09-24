Самюэль Это’О: «Барса» очень сильно от зависит от Месси. Когда его нет, команда страдает Аргентинец почти два месяца лечился от травмы ноги.

Загрузка...

Бывший нападающий «Барселоны» Самюэль Это’О высказался о выступлении каталонского клуба без Лионеля Месси. На данный момент команда занимает 8-е место в таблице примеры.

«Я не беспокоюсь о «Барселоне». Месси – Бог. Он вернется и все исправит. В последнее время команда очень сильно от него зависит. Когда его нет, они страдают. С его возвращением все будет иначе», – приводит слова Это’О ESPN.

В последнем матче «Барселона» проиграла «Гранаде» (0:2) в 5-м туре чемпионата Испании.

Ранее сообщалось, что клуб собирается уволить Эрнесто Вальверде с должности наставника.