«Лестер» разгромил «Лутон Таун» и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги

В составе «Лестера» голами отметились Демарай Грей (34-я и 86-я минуты), Джеймс Джастин (44) и Юри Тилеманс (79).
Следующий соперник «Лестера» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 сентября.
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