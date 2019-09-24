«Лестер» разгромил «Лутон Таун» и вышел в следующий раунд Кубка английской лиги Футболисты «Лестера» одержали победу над «Лутон Таун» в выездном матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 4:0.

Новости СМИ2 В составе «Лестера» голами отметились Демарай Грей (34-я и 86-я минуты), Джеймс Джастин (44) и Юри Тилеманс (79). Следующий соперник «Лестера» определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 сентября.