«Арсенал» одержал крупную победу над «Ноттингем Форест» в матче Кубка английской лиги Футболисты «Арсенала» одержали победу над «Ноттингем Форест» в домашнем матче 3-го раунда Кубка английской лиги со счетом 5:0.

Новости СМИ2 В составе лондонского клуба голами отметились Габриэл Мартинелли (31-я и 90-я минуты), Роб Холдинг (71), Джозеф Уиллок (77) и Рейсс Нелсон (84). Соперник «Арсенала» в следующем раунде турнира определится по итогам жеребьевки, которая состоится 25 сентября.