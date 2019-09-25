Футболистам «Мордовии» больше пяти месяцев не платят зарплату - Советский спорт
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25 сентября 2019 10:12ФутболГичунцев Артур

Футболистам «Мордовии» больше пяти месяцев не платят зарплату

Об этом заявил один из игроков.

Защитник саранской «Мордовии» Евгений Ятченко рассказал о финансовых проблемах российского клуба.

«В прошлом году никогда долги по зарплате не доходили до пяти месяцев. Было три, четыре, но дольше не задерживали. У нас была надежда, что в этом сезоне все исправится, но ничего такого, как вы уже поняли, не происходит.

Мы общались с нашим начальством в понедельник (23 сентября) и нам было сказано, что в ближайшее время большая часть задолженностей будет погашена – мы должны получить по четыре зарплаты. Но пока все это остается лишь словами», – цитирует игрока News.ru.

Сегодня, 25 сентября «Мордовии» предстоит домашний матч против «Ростова» в 1/16 финала Кубка России.

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