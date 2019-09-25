Конгресс ИААФ подтвердил продление отстранения ИААФ - Советский спорт
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25 сентября 2019 12:49ФутболЛипкин Антон

Конгресс ИААФ подтвердил продление отстранения ИААФ

164 делегата проголосовали «за», 30 – против

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает LEquipe.

Таким образом, конгресс поддержал решение совета ИААФ, который в понедельник выступил за продление отстранения. 164 человека проголосовали «за», 30 – против.

Напомним, ВФЛА была временно лишена членства в ИИАФ 13 ноября 2015 года на фоне допинговых скандалов в российской легкой атлетике. Российские спортсмены могут выступать в соревнованиях под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

27 декабря в Дохе стартует чемпионат мира.

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