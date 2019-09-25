Сергей Силкин – о Хохлове: Любому тренеру надо доверять - Советский спорт
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25 сентября 2019 16:00ФутболЛипкин Антон

Сергей Силкин – о Хохлове: Любому тренеру надо доверять

«Динамо» выбыло из Кубка России.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о будущем главного тренера Дмитрия Хохлова после поражения от «Луча» (0:1) в 1/16 финала Кубка России.

«Любому тренеру надо доверять, доверие руководства очень многое значит, у меня такого доверия не было, – приводит ТАСС слова Силкина. – В мою бытность мы ЦСКА обыгрывали и 4:0, и 1:0, а получилось, что мне поработать толком не дали, а Слуцкий как работал, так и работал».

Напомним, «Динамо» продлило серию без побед до четырех матчей. Ранее в чемпионате бело-голубые дважды сыграли вничью со счетом 0:0 с «Крыльями Советов» и «Уфой», после чего проиграли «Сочи» (2:3).

Отметим, что в понедельник руководство «Динамо» через заявление на официальном сайте выразило доверие главному тренеру команды Дмитрию Хохлову.

Следующий матч «Динамо» проведет 28 сентября в гостях с «Ростовом».

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