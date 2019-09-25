Ребров сыграет за «Спартак» в матче с «КАМАЗом»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился с составом команды на матч 1/16 финала Кубка России с «КАМАЗом».
«Спартак»: Ребров, Айртон, Джикия (к), Жиго, Рассказов, Зобнин, Крал, Тиль, Ларссон, З. Бакаев, Понсе.
Запасные: Максименко, Гапонов, Ещенко, Гулиев, Умяров, Ананидзе, Мельгарехо.
Отметим, что в заявку команды не попал полузащитник Андре Шюрлле.
Матч «КАМАЗ» – «Спартак» пройдет 25 сентября на стадионе «КАМАЗ» в Набережных Челнах. Начало игры – 18:30 (мск).
Напомним, «Спартак» проиграл в последних четырех матчах. В последний раз команда выигрывала 25 августа в матче с «Крыльями Советов» (2:1).